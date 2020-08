Il colosso cinese Xiaomi è conosciuto come uno dei produttori più volubili della scena tech mondiale, i suoi prodotti sono spesso stravaganti ed inaspettati, compresi gli accessori.

Ultimamente abbiamo infatti parlato anche di un microonde con assistente vocale incorporata. Oggi vogliamo parlare proprio degli accessori. Il colosso ne avrebbe inseriti due all’interno dei propri Store in Italia. Scopriamo insieme quali.

Xiaomi introduce due nuovi accessori nei Mi Store italiani

L’annuncio del colosso è arrivato qualche giorno fa tramite il proprio account social ufficiale Facebook. Il colosso, attraverso un post dedicato, ha comunicato l’approdo nei negozi italiani di Xiaomi Mi 37W Dual-Port Car Charger e Xiaomi Mi x wiha 8 in 1 Precision Screwdriver. Le caratteristiche distintive di Xiaomi Mi 37W Dual-Port Car Charger sono messe bene in evidenza nell’interminabile nome commerciale: si tratta di un caricabatterie per auto.

Quest’ultimo è dotato di due porte USB, dunque è in grado di ricaricare due dispositivi alla volta; è capace di erogare fino a 37W, per una ricarica ultra-rapida anche in auto. Non manca un anello a LED che si illumina in base alla modalità d’uso. Il nuovo Xiaomi Mi x wiha 8 in 1 Precision Screwdriver propone un set completo, con 8 punte, per adattarsi al meglio ai vari scenari di utilizzo.

A differenza del caricabatterie, per il quale manca al momento la comunicazione del prezzo di listino e un link per l’acquisto online, Xiaomi Mi x wiha 8 in 1 Precision Screwdriver è subito disponibile all’acquisto su Mi Store Italia a 19.90 euro. Non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’azienda per scoprire questi e tantissimi altri prodotti.