Il colosso cinese Xiaomi ha recentemente presentato il Mijia Smart Micro Roast, il microonde di ultima generazione dotato addirittura di assistente vocale. L’elettrodomestico smart è nel DNA dei prodotti Mijia, c’è poco da fare.

In questi anni abbiamo assistito alla presentazione di prodotti per la casa spesso e volentieri connessi tramite Wi-Fi o comunque con funzioni intelligenti. Scopriamo insieme i dettagli.

Xiaomi presenta Mijia Smart Micro Roast, il microonde con assistente vocale

Il nuovo Xiaomi Mijia Smart Micro Roast è l’aggiornamento del Mijia Microwave Oven di un anno fa, restando più o meno nelle stesse dimensioni ma assumendo un form factor più squadrato, ma anche un peso leggero di soli 14.5 kg, con una capacità di 23 litri. Per quanto riguarda la potenza massima, viene portata a 800W (1000W nella modalità grill) e la nuova modalità di riscaldamento ultrarapida permetterà di cuocere i cibi davvero in pochi secondi. Inoltre, non mancano le classiche feature come la cottura a vapore o appunto la già citata cottura alla griglia.

Ma il vero Core di questo microonde di Xiaomi Mijia sono sicuramente le funzioni smart. Infatti, basterà connetterlo tramite Wi-Fi per poterlo gestire non solo tramite l’applicazione dedicata sullo smartphone ma anche tramite l’assistente vocale XiaoAI. Inoltre, esso integra ben 15 ricette differenti e possiamo importarne altre 25 in versione smart sempre dall’app. Questo ci permetterà di cuocere cibi che non credevamo possibili nel microonde.

Il microonde Xiaomi Mijia Smart Micro Roast arriva in Cina su JD.com ad un prezzo di 549 yuan, circa 67€ al cambio. E considerando i prezzi standard dei microonde venduti ufficialmente qui, anche una conseguente importazione potrebbe avere un costo più che conveniente per le specifiche che ha.