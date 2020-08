L’operatore Tim ha iniziato a contattare alcuni determinati già clienti per invitarli ad attivare entro il 30 Agosto 2020 la rateizzazione dello smartphone Huawei P40 Lite E con TIM Young.

Lo smartphone in questione ha recentemente subito una modifica nel listino di TIM Young, passando infatti dal prezzo di 5 euro al mese a 3 euro al mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim propone Huawei P40 Lite E a soli 3 euro al mese

Da qualche settimana il Huawei P40 Lite E per i clienti TIM Young può essere acquistato in 30 rate mensili da 3 euro al mese. La comunicazione dell’operatore invita i clienti che hanno lasciato il consenso commerciale a recarsi nei negozi dell’operatore per ulteriori informazioni sulla rateizzazione, fino al 30 Agosto 2020.

Ecco un esempio di SMS che potreste ricevere: “Approfitta della Promo entro il 30 Agosto: Huawei P40 Lite E a 3 euro al mese per 30 mesi senza anticipo, solo se hai attiva un’offerta TIM Young! Costo di attivazione 9.99 euro. Per maggiori info vai nei Negozi TIM“. L’attivazione di qualsiasi rateizzazione prevede però un costo di attivazione di 9.99 euro, da pagare anche in questo caso.

Il Huawei P40 Lite E presenta un display da 6.39 pollici con risoluzione HD+ dotato di un piccolo alloggiamento per la fotocamera anteriore di circa 4,5 mm di larghezza, situato in alto a sinistra. Il processore è un Kirin 710F octa-core con 4 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria interna espandibile con MicroSD fino a 512 GB. La batteria di cui dispone ha una capacita di 4000 mAh ed è caratterizzata dalla tecnologia di risparmio energetico.