Huawei ha presentato l’ultimo arrivato della Serie HUAWEI P40, il nuovo P40 Lite E, pensato per un’utenza che desidera uno smartphone performante, soprattutto in termini fotografici, ma ad un prezzo molto più accessibile. Il vero punto di forza di questo dispositivo, infatti, è proprio il suo comparto fotografico, arricchito da funzionalità AI. HUAWEI P40 Lite E monta, sul retro, una tripla fotocamera con sensore principale da 48 MP con apertura f/1.8 per catturare qualsiasi momento. Questo è accompagnato da una fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP (120°) e da un sensore di profondità di campo da 2 MP.

Lo smartphone è dotato di un sensore da 1/2 pollici che gli consente di catturare dei preziosi scatti anche in condizioni di scarsa luminosità, con poco rumore e ricchi di colori e dettagli. Se viene effettuato uno scatto in controluce, la fotocamera attiva automaticamente la modalità HDR per ottenere un risultato con una gamma dinamica più elevata. L’intelligenza artificiale, inoltre, è in grado di riconoscere oltre cinquecento scenari ed ottimizzare automaticamente le impostazioni della fotocamera per ottenere il miglior scatto possibile. Quanto alla fotocamera frontale, questa è da 8 MP e supporta anch’essa funzionalità AI, oltre alla Face Unlock per lo sblocco rapido dello smartphone.

HUAWEI P40 Lite E, altre caratteristiche e prezzi

HUAWEI P40 Lite E è dotato di un display Punch FullView da 6,39 pollici con una risoluzione HD+ (1560 x 720 pixel). Lo smartphone presenta un piccolissimo foro di 4,5 mm di larghezza nell’angolo superiore sinistro, che non compromette l’esperienza visiva.

Il dispositivo è alimentato dal processore Kirin 710F che offre un’esperienza d’uso fluida, grazie anche alla tecnologia tecnologia Full Scene Acceleration, pensata per migliorare le prestazioni, tanto dello storage quanto delle app. HUAWEI P40 Lite E dispone anche di una batteria da 4.000 mAh che assicura una lunga autonomia. Ovviamente, il dispositivo utilizza i Huawei Mobile Services ed include l’AppGallery, lo store proprietario di Huawei.

HUAWEI P40 lite E sarà disponibile nei migliori negozi di elettronica di consumo, operatori, Huawei Store e Huawei Experience Store a partire da fine aprile, ad un prezzo di 199,90€, nelle colorazioni Midnight Black e Aurora Blue.

Chi acquisterà il nuovo smartphone, riceverà in regalo 15GB su HUAWEI Cloud, e un mese di VIP Membership da utilizzare per il nuovo servizio HUAWEI Music.