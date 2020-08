Pochi giorni fa, il colosso sudcoreano Samsung ha portato per il mercato cinese una nuova colorazione del suo ultimo phablet, ovvero il Samsung Galaxy Note 20. La colorazione in questione era la Mystic Red, ma ora l’azienda ha deciso di portare una ulteriore nuova variante cromatica, ovvero la Mystic Blue.

Galaxy Note 20 si colora di blu nella colorazione Mystic Blue

Quest’anno Samsung ha davvero fatto un eccellente lavoro per quanto riguarda l’estetica dei suoi ultimi smartphone di punta. Gli ultimi phablet Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra, infatti, sono arrivati ufficialmente sul mercato in tre colorazioni molto eleganti e con una rifinitura opaca, ovvero le colorazioni Mystic Green, Mystic Bronze e Mystic Gray. Come già accennato in un precedente articolo, è arrivata per il mercato cinese la colorazione rossa denominata Mystic Red.

Ora, però, va ad aggiungersi a tutte queste colorazioni la nuova variante cromatica denominata Mystic Blue (solo per la versione standard del device). Come è possibile osservare dalle immagini, con questa colorazione lo smartphone assume tutto un altro aspetto. La backcover posteriore e la zona delle fotocamere sono infatti colorate di un blu acceso e anche la S-Pen e il frame laterale sono delle stesse tonalità.

Per il momento questa nuova variante cromatica Mystic Blue sarà disponibile all’acquisto per il mercato indiano in una sola versione con supporto alla connettività 4G e in un unico taglio di memoria da 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno. Per quanto riguarda il prezzo di vendita, quest’ultimo si aggira attorno ai 900€ al cambio attuale.