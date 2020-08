Il colosso sudcoreano ha svelato da pochissimi giorni sul mercato mobile i suoi nuovi phablet di punta, tra i quali spicca molto il Samsung Galaxy Note 20. Questo device è disponibile in Europa in tre colorazioni, ovvero Mystic Bronze, Mystic Green e Mystic Gray. Nonostante questo, l’azienda ha reso disponibile una nuova colorazione di questo device denominata Mystic Red.

Samsung Galaxy Note 20 si tinge di rosso, ma soltanto per il mercato sudcoreano

La nuova colorazione appena approdata per il nuovo phablet di Samsung si chiama Mystic Red e, come suggerisce il nome, caratterizza il dispositivo con delle tonalità rosse. Si tratta di un bel rosso acceso che riveste la backcover, la zona dove sono collocate le fotocamere, il frame laterale e anche il pennino (ovvero la S-Pen).

Per il momento, sembra che questa variante cromatica sia destinata soltanto per il mercato sudcoreano. Nello specifico, per questo mercato il phablet nella colorazione Mystic Red sarà disponibile in un’unica versione con 256 GB di storage interno senza espansione di memoria tramite microSD e 8 GB di memoria RAM. Il prezzo di vendita per questa versione è di 1,026,500 KRW, ovvero pari a circa 1026€ al cambio attuale. Rimangono invariate le altre specifiche tecniche, che vi riassumiamo qui di seguito.