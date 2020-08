Una nuova battaglia legale si sta facendo spazio tra gli uffici di Apple, la quale è intenzionata a fare guerra alla società Prepear che vanterebbe un logo troppo simile a quello del colosso. Stando alle ultime indiscrezioni circolate online, Casa Cupertino avrebbe abbandonato le guerre per i brevetti e le tecnologie per passare a questa discussione un po’ difficile da comprendere, visto persino la differenza del frutto citato in questione.

Apple dichiara guerra a Prepear: l’applicazione dovrà cambiare logo?

L’applicazione dedicata alla cucina che è disponibile sia per iOS che Android si è trovata improvvisamente coinvolta in una battaglia legale. Grazie ad una recente intervista rilasciata dagli stessi sviluppatori del prodotto, tale provvedimento adottato dal colosso di Cupertino ha lasciato molti dubbiosi visto la differenza sostanziale tra i due loghi, per non parlare del fatto che una pera non somiglia ad una mela.

Trattandosi di un gioco di parole che rispecchia l’intenzione della stessa applicazione ossia quella di indicare le preparazioni di numerose ricette agli utenti interessati, la scelta di cambiare logo non rientra nelle intenzioni dei proprietari ma purtroppo i forti costi da affrontare per sfidare Apple in tribunale potrebbero obbligarli ad accettare il destino ingiusto.

Al fine di aiutare questo team e Prepear in generale, attualmente su Change.org è stata creata una petizione che ha già ricevuto 23 mila consensi e che ha un unico obiettivo: quello di indurre Apple a ripensare e lasciare l’applicazione libera di registrare il suo marchio, senza l’obbligo di porre modifiche ad un’attività già avviata.