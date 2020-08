La piattaforma di streaming online Netflix continua a proporre dei nuovi contenuti multimediali per i suoi fedeli clienti e proprio recentemente per la gioia di numerosi spettatori è arrivata la prima stagione dello spin-off di Vis a Vis, El Oasis. La serie televisiva spagnola ha riscosso un successo incredibile anche se purtroppo si è conclusa in modo definitivo, i fan dovranno accontentarsi di questo nuovo spin-off incentrato principalmente su Zulema e Macarena. Sulla piattaforma è arrivato lo scorso 31 Luglio e in tantissimi hanno già divorato questa prima stagione.Alcune voci da corridoio hanno dichiarato l’esistenza di una seconda stagione, ma non ci sono comunicazioni ufficiali al momento.

Vis a Vis non è l’unica serie televisiva molto attesa, fra le tante sono molto attese anche Lucifer e The Witcher. Fortunatamente dopo l’arrivo inaspettato del Covid-19, il mondo del cinema sembra mobilitarsi con le giuste cautele.

Lucifer e The Witcher presto su Netflix: ecco quali sono le ultime news

Per quanto riguarda la serie televisiva americana Lucifer finalmente arrivano delle buone notizie perché manca sempre meno all’arrivo della quinta stagione. La produzione si è trovata costretta a dividerla in due parti per non ritardare l’uscita visto che il Coronavirus ha bloccato le riprese. La piattaforma di streaming online Netflix ha già annunciato che l’arrivo è previsto per il ventuno di Agosto.

Per quanto riguarda The Witcher le notizie, invece, sono veramente poche. La serie televisiva ha riscosso un successo a dir poco incredibile e la produzione ha annunciato già da tempo la lavorazione ad una seconda stagione, ma visto che si tratta di una serie televisiva colma di effetti speciali potrebbe ritardare un po’ sul catalogo di Netflix.