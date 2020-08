Alessandro Borghi e Giacomo Ferrara sono quasi pronti a farsi vedere nuovamente nei rispettivi ruoli di Aureliano e Spadino nella serie televisiva italiana Suburra. La fiction ha riscosso un forte successo sul Netflix perché principalmente racconta una storia in cui criminalità organizzata, Stato, Chiesa e forze dell’ordine sono coinvolte nella città di Roma.

Nei primi mesi del 2019 è andata in onda su Netflix la seconda stagione della serie e nel corso dell’anno la produzione si è riunita nuovamente per iniziare le riprese della terza è, purtroppo, ultima stagione. Purtroppo il coronavirus ha bloccato i lavori non solo di Suburra, ma tutto il mondo cinematografico ritardando diverse uscite.

Suburra su Netflix: ecco cosa rivelano le ultime notizie in rete

Dopo lunghi mesi in pausa le riprese sembrerebbero iniziate nuovamente, o almeno così rivelano le ultime notizie in rete trapelate. Il cast e l’intera équipe sarebbe nuovamente sul set rispettando tutte le direttive imposte e salvaguardando la salute di tutti per introdurre su Netflix le nove puntate prima della fine di quest’anno e non oltre. Ad oggi queste sono solo voci che circolano in rete perché ancora nessuno del cast, la produzione o la piattaforma di streaming online ha rivelato qualcosa in più a riguardo, ma solo Netflix sui suoi profili social ufficiali ha condiviso un video in cui Spadino e Aureliano cantano insieme, ma nessuna descrizione importante. Secondo le supposizioni di alcuni, però, questo video potrebbe essere un avviso importante con cui la piattaforma vorrebbe comunicare l’arrivo della terza stagione molto vicino.