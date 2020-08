Le restrizioni causate dal lockdown hanno determinato una serie di novità, tra le quali ritroviamo il pagamento delle pensioni che dal mese di aprile sono versate in più giorni successivi. L’addio al giorno unico di pagamento del sussidio pensionistico rientra infatti tra le misure di contenimento dei contagi volute dal Governo durante la pandemia. Così da allora, i vari uffici postali hanno suddiviso il versamento delle pensioni in giorni diversi ed in base ad un ordine alfabetico precedentemente comunicato.

Tutto questo è stato possibile grazie ad un massiccio lavoro di comunicazione da parte dell’Inps e delle Poste che hanno provveduto in anticipo a far conoscere le nuove modalità di pagamento. Tuttavia per quanto riguarda settembre 2020 nessun avviso risulta ufficiale. Si ipotizza quindi un ritorno al giorno unico, accompagnato da ulteriori novità in materia pensionistica.

Le pensioni di settembre, cosa accadrà?

La pandemia ha stravolto le abitudini dei cittadini e non soltanto sul piano del modus vivendi, ma anche su quello di gestione delle rispettive risorse finanziarie. La scarsa liquidità di cui sono state oggetto le casse dello Stato durante il lockdown ha più volte fatto temere che il fronte pensioni potesse rischiare qualcosa. Fortunatamente tutto questo non è accaduto e seppur con ritardo a settembre dovrebbe anche concludersi la liquidazione delle quattordicesime spettanti ad alcune pensioni.

La quattordicesima è riconosciuta dall’Inps solo per le pensioni sotto una certa soglia. Per poterla attribuire è necessario per l’Ente eseguire una molteplicità di calcoli e verifiche che richiedono tempistiche spesso lunghe. Se a questo andiamo ad aggiungere l’ammontare delle operazioni finanziarie che l’Inps ha eseguito durante e dopo il lockdown, qualsiasi slittamento è più che giustificabile. Così, polemiche a parte e come è già successo per gli assegni della cigd e dei vari bonus a sostegno dei lavoratori, a settembre tutte le quattordicesime previste sulle pensioni saranno liquidate.