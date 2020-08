Il volantino Carrefour raccoglie al proprio interno una buonissima dose di offerte e di sconti speciali, atti complessivamente ad invogliare il consumatore all’acquisto di un nuovo prodotto di tecnologia, senza focalizzarsi troppo sul prezzo.

L’intenzione è proprio questa, cercare di rendere ancora più economici, terminali che già di loro non risultano essere troppo cari. Di conseguenza il volantino Carrefour focalizza la propria attenzione su una fascia di mercato ben definita, la potremmo definire entro i 400 euro di spesa.

Su questo livello si possono scovare occasioni assolutamente degne di nota, prima fra tutte l’acquisto dello Xiaomi Mi 10 Lite, uno smartphone che a 399 euro è a tutti gli effetti un best buy assoluto, sia per la presenza del processore Qualcomm, che per la connettività 5G nascosta alle sue spalle.

Volantino Carrefour: i prezzi sono fortemente interessanti

Il volantino Carrefour ovviamente non si ferma qui, osservandolo da vicino si possono scovare altre soluzioni da non lasciarsi sfuggire, come ad esempio il Samsung Galaxy A51 a meno di 300 euro, un ottimo smartphone dalla qualità superiore alla media, dotato di un buon comparto fotografico, in vendita in versione completamene sbrandizzata.

Cercando una soluzione ancora più economica, l’occhio cade su Huawei P Smart 2019 o addirittura su Samsung Galaxy A20e, entrambi disponibili a prezzi decisamente più bassi del normale.

Tutti gli acquisti sono effettuabili esclusivamente nei punti vendita, non sul sito ufficiale o altrove in Italia. I dettagli sono disponibili qui sotto.