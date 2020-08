Conosciamo da vicino un volantino che potremmo definire praticamente tutto da scoprire, l’occasione perfetta per recarsi in un punto vendita Bennet ed approfittare di alcuni dei prezzi più bassi in circolazione.

La campagna promozionale presenta determinate importanti limitazioni, prima di tutto l’accesso è riservato in esclusiva nei negozi, in questo modo il consumatore non potrà raggiungere gli stessi prezzi sul sito ufficiale o altrove in Italia. Allo stesso modo ricordiamo che le scorte potrebbero essere limitate, di conseguenza anche rientrando nel periodo di validità della promozione, non potrebbe più essere possibile acquistare lo stesso prodotto.

Volantino Bennet: le occasioni più interessanti

Il volantino Bennet asseconda le richieste dei consumatori, decidendo infatti di scontare i migliori prodotti dei brand Apple e Samsung. Il cliente potrà acquistare i vari Apple iPhone Xr, pagandolo solamente 549 euro, oppure in alternativa potrà buttarsi a capofitto sul Samsung Galaxy A51 o sul Galaxy A20e, essendo costretto a versare cifre non particolarmente elevate, corrispondenti per l’esattezza a 299 e 139 euro.

Virando verso altre categorie merceologiche, sono da segnalare le Apple Airpods, le cuffiette true wireless più famose al mondo, in vendita a 139 euro, per finire poi con il Kingwear KW37H, lo smartwatch da 29,90 euro dotato di un ampio display da 1,3 pollici completamente touchscreen.

Tutte le offerte del volantino Bennet sono legate anche con il Tasso Zero, ovvero la possibilità di richiedere un finanziamento senza interessi da restituire in comode rate fisse mensili.