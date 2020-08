Lo smartphone OnePlus Nord è stato presentato solamente da pochi giorni eppure ha appena ricevuto un secondo aggiornamento sul canale stabile che ne migliora la stabilità.

Attualmente lo smartphone si basa sulla versione 10.5.3 di OxygenOS, update caratterizzato tuttavia da un changelog piuttosto stringato. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

OnePlus Nord ha già ricevuto un secondo aggiornamento

Nel giro di un solo giorno il nuovo smartphone è andato esaurito su Amazon, nonostante abbia avuto qualche problema tecnico all’inizio. Attualmente le unità disponibili in magazzino sono infatti inferiori rispetto a quelle inizialmente preventivate, e la società di Jeff Bezos darà il via alle spedizioni in forte ritardo.

Per chi ancora non avesse avuto modo di conoscere il nuovo smartphone, sappiate che ci troviamo davanti ad un dispositivo di ultima generazione ad un prezzo quasi irrisorio. Monta un display da 6.44 pollici in risoluzione 1080×2400, un processore Qualcomm Snapdragon 765G con 8 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna non espandibile. Per quanto riguarda il comparto fotocamera monta sul lato posteriore ben 4 sensori rispettivamente da 48+8+2+5 megapixel e sul davanti un sensore da 32 megapixel.

Sul lato connettività non manca il Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 con A2DP/LE/aptX, USB Type-C 2.0 e anche NFC incorporato. Monta una batteria da 4.115 mAh e sistema operativo Android 10 OxygenOS 10.5. Attualmente lo si può trovare al prezzo di 399 euro ma, come anticipato anche precedentemente, la piattaforma di e-commerce Amazon dispone di meno pezzi del previsto, non resta dunque che attendere un nuovo rifornimento. Nel frattempo potete dare un’occhiata a tutti i dettagli sul sito ufficiale del colosso.