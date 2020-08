Sono ufficialmente cominciate le riprese della quinta stagione de La casa di carta; la serie Netflix ha avviato i lavori per la quinta stagione e in rete cominciano già a circolare le prime immagini dal set. Le avventure della banda con la maschera di Dalì riprendo a Copenaghen dove la troupe sta già lavorando, molto probabilmente, per scavare ulteriormente nel passato della banda.

Restano comunque tanti interrogativi a cui dare risposta, uno su tutti la verità dietro il personaggio dell’ispettrice Alicia Sierra. In tanti i fan della serie a prendere d’assalto le location in cui gli attori stanno girando e tante sono state le immagini “rubate” durante i ciak. Grazie a gli scatti confermata la presenza di Tatiana, moglie di Berlino, interpretata da Diana Gomez e quella di Marsiglia, con l’attore Luka Peros.

La casa di carta: le novità sulla stagione 5

Tra le varie immagini circolate una conferma la presenza di Pedro Alonso sul set, avremo ancora a che fare con Berlino dunque; non è però chiaro se il ritorno del personaggio sia legato ad un flashback o meno. La stessa domanda la si pone per Alba Flores, l’amatissima Nairobi, anche lei vista aggirarsi per il set.

Sembra proprio poi che questa quinta stagione possa essere l’ultima della serie. A suggerirlo un post della pagina ufficiale di Netflix, pubblicato su Twitter, con l’immagine di una delle ormai famose maschere gettata in mezzo alla polvere e spezzata in due; l’intestazione recita: “Parte5: il colpo giunge al termine“. I fan della sega non hanno però nulla da temere, il creatore della serie, Alex Pina, sembra intenzionato a girare uno Spin off, per ora è solo un rumor, ma visto il successo della serie non ci sarebbe da stupirsi.