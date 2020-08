Acquistare una nuova auto potrebbe apparire come una scelta troppo azzardata visti i tempi in cui stiamo vivendo, ma grazie all’entrata in gioco dei bonus dovuti alla rottamazione, ora ogni desiderio ha la facoltà di diventare realtà. Poter acquistare un nuovo veicolo è divenuto possibile per ogni cittadino interessato: i nuovi provvedimenti adottati dal Governo hanno infatti stabilito che una serie di incentivazioni potranno consentire a chiunque sia interessato di effettuare l’upgrade e chissà, pure contribuire alla diffusione di mezzi più sostenibili grazie ai forti sconti per le auto elettriche: scopriamo i dettagli.

Auto e rottamazione: arrivano i bonus per acquistare il veicolo dei propri sogni

Grazie alle direttive stabile dal Governo, conoscere a quanto ammontano le incentivazioni è molto semplice. Prima di vedere i dettagli in base alle varie categorie di auto, è però necessario fare una precisazione: si potrà accedere al bonus con rottamazione solo se l’auto posseduta non conta più di dieci anni.

Appurato questo primo dettaglio è possibile, dunque, sapere che:

Se si è interessati ad acquistare un’ auto elettriche che conta delle emissioni comprese tra i 0 e i 20 g/km

Gli automobilisti potranno accedere ad un bonus fino a €10000 con rottamazione;

Gli automobilisti potranno accedere ad un bonus fino a €6000 senza rottamazione.

Se si è interessati ad acquistare un’ auto ibride o nella version ibride plugin le quali contano delle emissioni comprese tra i 21 e i 60 g/km:

Gli automobilisti potranno accedere ad un bonus fino a €6500 con rottamazione;

Gli automobilisti potranno accedere ad un bonus fino a €3500 senza rottamazione.

Se, infine, si è interessati all’acquisto di un’ auto a combustione Euro 6, vi saranno due limiti da ricordare: in primo luogo la soglia massima in costo è fissata a €40000 Iva esclusa mentre per quanto concerne le emissioni, queste dovranno rispettare il limite di 110 g/km. In questo caso: