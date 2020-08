Unieuro è a dir poco spettacolare, le nuove offerte riescono ad avere definitivamente la meglio su MediaWorld, portando gli utenti a risparmiare moltissimo sull’acquisto di uno dei tanti prodotti disponibili effettivamente in negozio.

Gli acquisti relativi al volantino Unieuro, se interessati, possono essere completati sia nei punti vendita che sul sito ufficiale dell’azienda; coloro che opteranno per questa seconda opzione, lo ricordiamo, potranno ricevere la merce al proprio domicilio a costo completamente azzerato (spendendo più di 49 euro), nonché godere di un extra-sconto del 5% sull’intero catalogo.

Volantino Unieuro: spendere poco è davvero possibile

Spendere poco con il volantino Unieuro è davvero possibile, anche a partire dalla fascia alta del mercato della telefonia mobile, in questo caso infatti annoveriamo ben due smartphone da non perdere assolutamente di vista: Samsung Galaxy S20+ e Huawei P30 Pro.

Il più recente è ovviamente il figlio dell’azienda sudcoreana, è consigliatissimo per gli utenti amanti del brand, e sopratutto per coloro che vogliono godere di prestazioni complessivamente superiori alla media; il prezzo non è alla portata di tutti, corrisponde a 779 euro, ma è comunque più che giustificato. Quanto scritto vale quasi completamente anche per lo Huawei P30 Pro, i servizi Google sono presenti, costa 569 euro solo perché è il modello del 2019.

Volendo qualcosa di più aggiornato, ed allo stesso tempo di qualità inferiore rispetto al suddetto, potete affidarvi direttamente a LG Velvet, ottimo dispositivo acquistabile a 549 euro ed assolutamente consigliato per estetica, 5G e processore in generale.