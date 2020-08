MediaWorld entra prepotentemente nel mese di Agosto con una campagna promozionale, intitolata Mega Sconti, al cui interno sono stati posizionati un buon numero di sconti e di prezzi bassi applicati sulle più differenti categorie merceologiche.

Disponibile fino al 19 agosto sia nei punti vendita che sul sito ufficiale, è possibile richiedere la spedizione presso il proprio domicilio, a patto che comunque si sia disposti a pagare una piccola cifra aggiuntiva. Come al solito, al superamento dei 199 euro di spesa è previsto il finanziamento Tasso Zero, possibilità di richiedere un finanziamento senza interessi, con pagamento diretto dal conto corrente bancario.

Il nostro canale Telegram integra tutte le migliori offerte Amazon ed una lunghissima serie di codici sconto gratis, iscrivetevi subito!

MediaWorld: le offerte non finiscono mai di stupire

Le offerte del volantino MediaWorld non finiscono mai di stupire, gli utenti possono mettere le mani su uno degli smartphone più interessanti in assoluto, quale è il Samsung Galaxy S20, pagandolo comunque soli 597,35 euro (naturalmente per la versione sbrandizzata).

Altro grandissimo sconto è stato applicato sullo Xiaomi Mi Note 10, uno smartphone che promette ottime prestazioni, anche fotografiche per la sua capacità di convogliare sensori da 108 megapixel, dietro il pagamento di soli 279 euro. In alternativa, sempre restando in seno al brand Xiaomi, non dimentichiamoci di Redmi Note 9, in vendita a 194 euro.

La campagna promozionale naturalmente spazia anche su altre categorie merceologiche, per questo motivo il consiglio che vi possiamo dare è di scorrere subito l’articolo e collegarvi direttamente al sito ufficiale di MediaWorld per ogni altra informazione.