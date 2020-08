Acquistare una nuova auto potrebbe rappresentare il sogno di molti. Nonostante il momento economico non sia molto propenso, grazie alle nuove incentivazioni erogate attraverso la Rottamazione 2020, tale desiderio ha tutte le carte in regola per diventare realtà. Grazie ai nuovi provvedimenti adottati dal Governo, dunque, l’acquisto di nuovi veicoli sarà possibile per tantissimi cittadini grazie ad incredibili sconti arrivanti fino a 10 Mila euro..

Auto e rottamazione 2020: tutti i dettagli sui nuovi incentivi

Stando alle linee guida da poco rese pubbliche è possibile scoprire che gli incentivi varieranno a seconda del modello di auto prescelto e soprattutto in base alla presenza di una auto da rottamare o meno. Quest’ultima, inoltre, non dovrà essere più vecchia di dieci anni per essere accettata.

In particolare è stato confermato che:

per l’acquisto delle auto elettriche con emissioni comprese tra i 0 e i 20 g/km

Gli automobilisti possono ottenere un bonus fino a €10000 con rottamazione;

Gli automobilisti possono ottenere un bonus fino a €6000 senza rottamazione.

Per l’acquisto delle auto ibride e/o ibride plugin con emissioni comprese tra i 21 e i 60 g/km:

Gli automobilisti possono ottenere un bonus fino a €6500 con rottamazione;

Gli automobilisti possono ottenere un bonus fino a €3500 senza rottamazione.

Per l’acquisto delle auto a combustione Euro 6, la soglia massima è fissata a €40000, Iva esclusa mentre le emissioni massime sono bloccate a 110 g/km: