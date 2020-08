MediaWorld è dirompente, le nuove offerte proposte con la campagna promozionale Mega Sconti travolgono letteralmente Unieuro, riuscendo a soddisfare pienamente le richieste e le pretese dei tantissimi consumatori pronti all’acquisto della tecnologia.

Con MediaWorld si è sempre in una botte di ferro, tutti gli acquisti possono difatti essere completati sia nei punti vendita che sul sito ufficiale, senza differenze o limitazioni particolari. L’unica cosa da sapere riguarda sicuramente la necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio; coloro che, inoltre, spenderanno più di 199 euro, potranno godere approfittare del Tasso Zero, il finanziamento senza interessi con pagamento tramite conto corrente bancario.

MediaWorld: tantissime offerte e prezzi bassi

Il volantino MediaWorld è davvero ricco di soluzioni da non lasciarsi sfuggire, prima fra tutte lo sconto applicato direttamente su Samsung Galaxy S20, stiamo parlando di una riduzione assolutamente notevole, se considerate appunto che il prezzo finale di vendita corrisponde solamente a 597,35 euro per la versione no brand.

Discorso molto simile per quanto riguarda l’ottimo Xiaomi Mi Note 10, il primo smartphone con penta-camera da 108 megapixel, oggi sceso addirittura sotto la soglia dei 300 euro, è acquistabile infatti a soli 279 euro. In ultimo, per quanto riguarda la fascia più bassa del mercato, ecco arrivare anche l’economico Xiaomi Redmi Note 9, il modello con processore MediaTek Helio, in vendita a 194 euro.

Tutte le offerte del volantino MediaWorld le potete visionare nel dettaglio direttamente sul sito ufficiale.