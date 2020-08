Il mondo dei giochi fantasy è pronto ad accogliere Infernal Radiation. Il nuovo titolo hardcore farà il proprio debutto in Early Access su Steam il 10 agosto. I giocatori potranno impersonare un esorcista impegnato combattere le potenti forze oscure che abitano il villaggio.

L’ambientazione del gioco pesca a piene mani dallo stile gotico e fantasy oltre che dal mondo horror. Il protagonista si troverà a fronteggiare demoni infernali e posseduti sempre con una dose di black humor.

Il gioco si svolge sull’isola Halloween, un luogo in cui si è consumata una tragedia: l’esplosione di una centrale elettrica in grado di generare energia dall’Inferno. In seguito a questo incidente, le forze del male si sono riversate sull’isola contaminando tutto e tutti. Proprio in questo luogo misterioso, il protagonista muoverà i primi passi nel mondo degli esorcismi.

Infernal Radiation permetterà ai giocatori di impersonare un esorcista

Gli sviluppatori dello studio Asmodev hanno deciso di dotare Infernal Radiation di uno stile unico. Si è svolto un grande lavoro sulle componenti audio e video del gioco per ottenere un grande impatto sui giocatori.

La fase di Early Access dovrebbe durare approssimativamente quattro mesi. Al termine dello sviluppo, il titolo potrò contare nuove feature oltre che bugfix e miglioramenti generali. In totale, gli sviluppatori contano di inserire venti boss, una modalità di gioco in cooperativa locale.

Il lancio ufficiale è previsto per fine anno, tra novembre e dicembre 2020. Al momento, gli sviluppatori non da escludono il debutto di Infernal Radiation anche su Nintendo Switch. In futuro il gioco potrebbe arrivare anche su altre console.