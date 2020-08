Nelle scorse ore sono emersi alcuni dettagli riguardo il nuovo summer update di GTA Online. Sembra Rockstar Games si stia preparando ad una seconda metà dell’anno molto ricca per quanto riguarda la serie di Grand Theft Auto.

Infatti, entro la fine del 2020 arriveranno tantissimi contenuti nuovi sul GTA Online che aumenteranno esponenzialmente la longevità del titolo. Inoltre, il prossimo anno, il multiplayer arriverà anche su console next-gen, incrementando ulteriormente il numero di giocatori.

Ma il gioco più atteso dagli utenti è certamente GTA VI (anche atteso come GTA 6). Grazie ad un nuovo leak, possiamo scoprire nuove indiscrezioni sul prossimo capitolo della saga che si preannuncia ricco di contenuti ma anche di fascino.

Infatti, l’utente Reddit “markothemexicam” ha riportato alcune notizie che gli ha fornito un amico che lavorava presso Rockstar Games prima di essere licenziato. Stando a queste informazioni, la storia di GTA VI si svolgerà a Vice City durante un periodo non ancora conosciuto.

Ecco le ultime informazioni su GTA VI

Considerando la location già vista in GTA Vice City, la città dovrebbe ricalcare nuovamente Miami a cui potrebbero aggiungersi anche le Everglades come scenario di contorno. Considerando la vicinanza con il Sud America, la città sarà il centro dello smercio di sostante stupefacenti e intorno a questo girerà la trama del gioco.

Il leaker inoltre ha confermato che ci sarà un sistema di gestione dinamico del meteo che renderà l’esperienza di gioco più coinvolgente. Per quanto riguarda la data di uscita invece, bisognerà aspettare almeno il 2021. Al momento però non è possibile confermare in alcun modo la veridicità di queste informazioni. Non resta che attendere maggiori dettagli che non tarderanno ad arrivare.