Expert propone un volantino a dir poco straripante, al suo interno sono stati posizionati innumerevoli sconti e riduzioni di prezzo, tutti applicati sui prodotti che al momento la gente è più felice di acquistare.

La campagna promozionale va in netto contrasto con quanto stiamo attualmente vedendo da Trony e Euronics, poiché risulta essere diffusa su tutto il territorio nazionale, e sopratutto accessibile anche sul sito ufficiale dell’azienda. L’unica limitazione, per un acquisto da casa, consiste proprio nel costo della spedizione, da aggiungere al prezzo effettivamente mostrato a schermo.

Il canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid si occupa ogni giorno di regalare innumerevoli codici sconto gratis e di elencare le migliori offerte Amazon in assoluto, iscrivetevi subito a questo link.

Expert: questo volantino fa paura

Gli smartphone inclusi all’interno del volantino Expert abbracciano quasi integralmente le varie fasce di prezzo del mercato della telefonia mobile, il top di gamma da non lasciarsi sfuggire resta sicuramente lo Huawei P40 Pro, uno smartphone dalla qualità sopraffine, purtroppo gambizzato dall’assenza dei servizi Google. La richiesta finale non risente assolutamente di tale mancanza, l’utente dovrà pagare 949 euro per il suo acquisto; in alternativa è possibile virare sulla versione base, individuata nello Huawei P40 standard, in vendita a 699 euro.

Molto interessante è LG Velvet, uno smartphone recentissimo, dotato di un’estetica unica nel suo genere, ed affiancato da prestazioni complessivamente di qualità, se considerate che il suo prezzo di vendita si aggira attorno ai soli 549 euro. Le offerte proseguono anche verso altri modelli di smartphone o di categorie merceologiche, potete scoprirle nel dettaglio aprendo subito le pagine del volantino Expert.