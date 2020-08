Comet non finisce mai di stupire con il lancio di una nuovissima serie di offerte, tutte concentrate nel volantino che riesce a soddisfare le richieste dei consumatori, pronti a tutto pur di risparmiare anche pochi euro.

La campagna è attiva sia online che nei punti vendita, con spedizione a pagamento presso il proprio domicilio, ma l’invito dell’azienda è di recarsi anche personalmente in negozio, in quanto sono previsti sconti speciali di fine serie con riduzioni anche pari al 70% del listino originario. Non manca, inoltre, il Tasso Zero, con pagamento in 10 o 20 mensilità senza interessi.

Volantino Comet: le offerte lasciano a bocca aperta

I prezzi sono in forte ribasso, a partire proprio dal settore degli smartphone; in prima pagina uno sconto speciale applicato su un modello di fascia bassa, lo Huawei P Smart Z potrà essere acquistato a 149 euro.

Sfogliando il volantino Comet si possono scovare tantissime occasioni veramente interessanti, come ad esempio il Samsung Galaxy S20+ in promozione a 779 euro, uno dei prezzi effettivamente più bassi mai visti prima d’ora (almeno nei negozi fisici), fino ad arrivare ai soliti Samsung Galaxy A51, Galaxy A30s, Galaxy A20s, Galaxy A20e, Huawei Y5p, P40 Lite E, P40 Lite, Oppo A52, Oppo A72, Oppo A91, Xiaomi Redmi Note 9S e Xiaomi Redmi 9A.

Non manca, se interessati al brand, un piccolo accenno al mondo Apple, ecco infatti arrivare iPhone 11 a 799 euro o in alternativa Apple iPhone SE a 479 euro.