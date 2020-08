The Order, Dark, Stranger Things, TREDICI e You: le novità che aspettavate

Wilmot Reed Hastings Jr. è un imprenditore statunitense. Egli fu in passato (dal 2011 fino al 2019) uno degli amministratori di Facebook e di altre organizzazioni no profit. Dall’altra parte vi è Marc Randolph, un imprenditore, consulente, oratore e sostenitore ambientale della tecnologia. I due nel 19 agosto del 1997 unirono le loro idee a Scotts Valley, (in California), dando vita a ciò che oggi è la miglior piattaforma streaming di tutti i tempi. Questa prende il nome di Netflix e racchiude moltissime serie tv come per esempio The Order, Dark, Stranger Things, TREDICI e You.

The Order, Dark, Stranger Things, TREDICI e You: arrivano i nuovi episodi

Ci teniamo ad avvertirmi per evitare svenimenti: le notizie in questo articolo non sono tutte positive.

A capo di tale triste ondata vi è Dark: la serie televisiva ci aveva già dato modo in passato di dedurre che quella sarebbe stata la fine di una lunga successione di episodi. Pertanto questa notizia non ci è nuova.

La questione cambia se parliamo di Tredici. La serie tv che tratta i 13 motivi per cui Hannah Baker si tolse la vita, ci ha lasciati con l’amaro in bocca in quanto non farà nessun tipo di rinnovo.

Fortunatamente a tirarci su il morale troviamo Stranger Things, You e The Order. Ognuna di queste è diversa a modo suo in quanto trattasi, corrispettivamente, di serie tv narranti le strane avventure di giovani ragazzi alle prese con un nuovo mondo (il Sottosopra), la storia di un bibliotecario innamorato fino all’ossessione dalla sua cliente. E per finire in bellezza, la storia di un adolescente alle prese con una pericolosa società di magia. I nuovi episodi delle serie sopra elencate torneranno a breve, pertanto non vi arrendete proprio ora!