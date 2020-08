Tantissime volte capita di trovarsi in vacanza e perdere del tempo per trovare parcheggio, ma in tantissimi non sanno che nel mondo di Internet è possibile affidarsi a diverse soluzioni. Indifferentemente da un dispositivo Apple o Android, gli utenti possono scaricare gratuitamente o a pagamento delle applicazioni che permettono di trovare parcheggio in modo facile e veloce, eccone descritte qui di seguito quelle più utilizzate.

Applicazioni per trovare parcheggio: ecco quali sono quelle più utilizzate

Tra le tante disponibili in rete quella più utilizzata e apprezzata è conosciuta con il nome di Parkopedia, ed è disponibile sia per i dispositivi Android che per quelli Apple in modo completamente gratuito. Si tratta di un’applicazione molto utile perché permette di cercare, prenotare o ottenere informazione sui vari parcheggi. Inoltre ha un’interfaccia decisamente intuitiva e veloce con a disposizione diverse e interessanti opzioni da sfruttare.

Paclick è un’altra applicazione molto utilizzata e apprezzata soprattutto dai consumatori che hanno in mente una vacanza culturale perché permette proprio di prenotare un parcheggio. Una volta scaricata, gli utenti possono consultare una mappa o inserire manualmente uno specifico indirizzo così da scoprire le varie soluzioni a disposizione. Anche in questo caso l’applicazione si presenta intuitiva e veloce da utilizzare perché per gli utenti basta scegliere i giorni e gli orari interessati, inserire i dati e completare l’operazione sostenendo un pagamento online in modo da ricevere un voucher correlato che ne attesta la riservazione. Coloro interessati possono trovare l’app sia sui dispositivi Android sia su quelli Apple completamente gratuita.