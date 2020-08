La strategia di TIM è oramai chiara: il gestore di telefonia nazionale punta sempre di più sul metodo della Ricarica Automatica e vuol spingere i suoi clienti all’attivazione della fatturazione mensile con carta di credito o conto corrente. Per favorire questo strumento, la compagnia ha messo a disposizione delle offerte ad hoc.

TIM, con Ricarica Automatica ci sono 10 Giga ogni mese per un anno a costo zero

Per tutto il corso della stagione estiva il bonus legato alla Ricarica Automatica è legato ad una quota extra per la connessione internet.

Attivando sul proprio profilo la Ricarica Automatica, infatti, tutti gli utenti potranno attivare una soglia aggiuntiva di 10 Giga per la connessione internet in 4G. Il traffico per la navigazione di rete sarà garantito ovviamente in maniera gratuita. La parte più interessante della promozione sta però nel fatto che la quota dei 10 Giga si rinnoverà di mese in mese per un anno intero.

I 10 Giga non sostituiranno la soglia di navigazione della propria ricaricabile, ma bensì andranno ad integrarsi con la suddetta. L’iniziativa legata a Ricarica Automatica avrà validità di un anno, dal momento dell’attivazione. Alla conclusione dei dodici mesi, il traffico dei 10 Giga non sarà più disponibile.

L’attivazione di Ricarica Automatica è vincolata ad una serie di condizioni da rispettare. In primo luogo il sistema di fatturazione è compatibile solo con carte di credito/debito, conti correnti e con la carta TIMpay. Per una corretta sottoscrizione di Ricarica Automatica è necessario avere attiva sul profilo una ricaricabile dal valore minimo di 3 euro.