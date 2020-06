Per pochi giorni in tutti i negozi Tim autorizzati sarà disponibile la nuova offerta denominata Jet AL, disponibile per tutti gli utenti che decidono di cambiare operatore attivando un nuovo numero.

Non si tratta quindi né di un’offerta operator attack né di un’offerta winback, non essendo dedicata ad ex clienti o a clienti di altri operatori che effettuano la portabilità del proprio numero. Scopriamo nel dettaglio cosa comprende.

Attiva un nuovo numero in Tim ed attiva la Jet AL

L’offerta Jet AL prevede minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali e 10 Giga di traffico dati in 2G, 3G e 4G con velocità fino a 150 Mbps in download, il tutto al costo di 11.99 euro al mese su credito residuo. L’operatore prevede un costo di attivazione pari a 3 euro oltre al costo di una nuova SIM ricaricabile di 10 euro, salvo cambiamenti nelle prossime ore.

Sono inoltre inclusi senza costi aggiuntivi, i servizi SMS di reperibilità LoSai e ChiamaOra di TIM e il profilo tariffario base TIM Base e Chat i cui prezzi sarebbero di rispettivamente 1.59 e 2 euro al mese. Vi ricordo che TIM Base e Chat è un piano che offre traffico dati illimitato da utilizzare sulle app più popolari e che non è include il traffico dati dovuto alla visualizzazione di link esterni alle app. Le chiamate e le videochiamate tramite internet (VoIP) consumano i Giga dell’offerta.

Come anticipato anche qualche giorno fa, oltre alla nuova offerta continuano ad essere disponibili alcune offerte come la Supreme New con o senza Star 20GB, Steel Pro, TIM OnLine sulle SIM Limited Edition. Alcuni rivenditori TIM possono attivare anche una serie di offerte operator attack attivabili su qualsiasi nuova SIM ricaricabile e non necessariamente sulle SIM Limited Edition dedicate. Non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore per scoprire maggiori dettagli.