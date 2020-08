Quasi nessuno ha interesse per i vecchi telefoni. Potrebbe non essere esattamente così per tutti. Il ruolo degli smartphone è centrale e sicuramente lontano dalla logica dei vetusti dispositivi con antenna sporgenti, nessuna fotocamera e funzioni ridotte all’osso. Eppure c’è un mercato di nicchia cui partecipano numerosi appassionati di soluzioni tecnologiche del passato.

Il vintage torna di moda nel 2020 con una collezione di telefoni esclusiva il cui valore supera di molto non solo il loro costo iniziale ma anche qualsiasi altra aspettativa. Potrebbero sembrare inutili per certi versi ma non lo sono per niente. Ecco i modelli più ricercati.

Telefoni del passato: nel 2020 tornano mostrando il loro vero valore incompreso

Niente touchscreen, WhatsApp è bandito e niente che non sia già stato visto e provato. Nonostante questa semplicità i cellulari sono valutati un sacco di soldi dai collezionisti che si danno battaglia su forum e siti di aste online per averli. Hanno segnato la storia.

Il Mobira Senator è forse l’esempio meno riuscito di telefono mobile.Con i suoi 3 Kg di peso non si può certo considerare user friendly. Ma che cosa ne direste se vi dessero ben 1000 Euro? Questo è il valore minimo attribuito a questo spaventoso dispositivo old-style.

Lo stesso si può certo dire per il capostipite dei telefoni mobili nelle vesti del Motorola DynaTac 8000x. Proposto in package bianco con tasti quadrati in colorazione nera è piuttosto anonimo, quasi dato per scontato. Si tratta comunque del PRIMO, VERO TELEFONO CELLULARE. Pesava “appena 1 Kg”ed era un autentica chicca nel anni ’80. Oggi continua a valere 1000 Euro a patto di trovarsi in condizioni di usura accettabili.

Più giovane ma ugualmente ricercato il famoso iPhone 2G realizzato da Apple e venduto in tutto il mondo. Perfetto per chiamare ed inviare SMS. Piccolo ma poco funzionale ai giorni nostri. Molti lo conservano. Se tenuto bene vale 1000 Euro come base di partenza.

Non ti basta? Alcuni hanno addirittura scoperto SIM Italiane che vengono pagate milioni di euro. Ti sembra impossibile? Dai un’occhiata al link precedente per scoprire il vero valore delle versioni segrete Top e Gold.