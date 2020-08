ENEL ha rilevato una strana situazione per i suoi contatori destinati all’energia elettrica. Il rapporto tra energia in uscita e corrente consumata non è tornato ai tecnici che hanno indirizzato la Polizia di Stato verso un’indagine culminata con l’arresto di alcune persone all’interno della Capitale.

L’episodio risale a qualche mese fa e da allora tante sono le segnalazioni lasciate da parte di vicini che insinuano il tarlo del reato per i contatori truccati da un congegno che costa appena 1 Euro. Basta un minuto per evitare di pagare bollette per mesi se non per anni. Ecco come tante persone riescono ad avere corrente Gratis.

Contatori ingannati da un magnete: il trucco funziona ed azzera il conto da pagare

Il conto mensile da pagare per l’energia elettrica si svuota di punto in bianco grazie ad un magnete. Conosciuta anche come “calamita” questa componente è in grado di alterare il sistema di lettura una volta posta a contatto con l’elemento di conteggio.

Le indagini sono scattate dopo un’analisi tecnica ed a seguito di alcune segnalazioni verificate poi dalle autorità sopraggiunte sul posto. In manette sono finite una decina di persone accusate di truffa aggravata ai danni della società di servizi italiana.

All’interno delle abitazioni sono state rinvenute anche apparecchiature che solo i tecnici ENEL potevano possedere. In concomitanza all’indagine iniziale gli inquirenti hanno aperto un altro fascicolo contro ignoti appartenenti alle file del personale ENEL. Costoro sono accusati di aver fornito gli elementi necessari per una modifica dei contatori.

Il risparmio che deriva dall’uso di questi metodi illegali si stima in centinaia di euro al mese. I sospetti si trasformano presto in certezze con le denunce inoltrate alla casella postale di ENEL Energia. Ognuno, volendo, può fare la propria parte accertando l’eventuale violazione.

Evitiamo di scadere nell’illegalità e piuttosto sfruttiamo occasioni come gli incentivi energia comunicati di recente da ARERA tramite il suo sito ufficiale, dove si scopre come poter risparmiare anche 200 Euro al mese senza truffe.