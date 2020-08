Carrefour rinnova da domani, 7 agosto 2020, la propria campagna promozionale attiva in tutti i punti vendita dislocati sul territorio nazionale, noi di TecnoAndroid possiamo proporvi in anteprima assoluta i nuovi prezzi applicati sul mondo della tecnologia.

Da tempo ormai anche da Carrefour, ricordiamo solo ed esclusivamente nei punti vendita, non sul sito ufficiale, è possibile acquistare smartphone, televisori ed elettrodomestici in forte sconto rispetto ai listini originari. I volantini delle scorse settimane sono stati sicuramente interessanti e ricchi di occasioni di notevole qualità, per questo motivo anche le “follie di mezza estate” attive da domani fino al 18 agosto, riescono ad attirare la nostra attenzione.

Sul nostro canale Telegram ufficiale potete trovare le migliori offerte Amazon in assoluto, iscrivetevi subito per ricevere anche codici sconto gratis.

Volantino Carrefour: quali sono le offerte migliori

I prezzi applicati all’interno del volantino Carrefour sono comunque decisamente interessanti, a partire dall’economico Xiaomi Mi 10 Lite, uno smartphone assolutamente in grado di promettere all’utente prestazioni elevate e 5G, con una richiesta finale che non supera i 399 euro.

Sempre restando entro il mondo Android, spiccano anche Samsung Galaxy A51 a 259 euro, Galaxy A20e a 179 euro, Huawei P Smart 2019 a 139 euro o Alcatel 1SE a soli 99,90 euro.

Nelle restanti pagine del volantino Carrefour si possono trovare anche buonissimi televisori a basso prezzo, per finire poi con elettrodomestici di ogni tipo, sempre in promozione. Per conoscere da vicino la campagna potete aprire subito le pagine che trovate direttamente nel nostro articolo, ricordate però che gli acquisti saranno effettuabili solo da domani, 7 agosto 2020.