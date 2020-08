Vodafone: sbaragliate TIM e Iliad con tre promo Special fino a 50GB

Non ci sono dubbi: in Europa e soprattutto in Italia Vodafone continua a farla da padrona assoluta. L’azienda anglosassone è diventata la più interessante ed importante dal punto di vista dei numeri in tutto il vecchio continente, soprattutto grazie alla sua rete 4G. Quest’ultima risulta peraltro la più estesa in Europa e proprio per questo motivo non ci sono dubbi sulla sua incredibile efficienza.

Durante questi anni però gli altri gestori avrebbero fatto tanta strada, a tal punto da riuscire a battere Vodafone portandogli via tanti utenti. Iliad più di tutti con le sue offerte avrebbe convinto tante persone a scappare via, e proprio per questo Vodafone vuole recuperare. Sono state dunque lanciata e tre offerte molto interessanti che permettono di avere fino a 50 giga per prezzi estremamente concorrenziali.

Vodafone a sorpresa lancia tre promozioni di altissimo livello per rincorrere e battere la concorrenza

Vodafone Special Minuti 10 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

10 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 15 euro al mese;

Per tutti coloro che attivano un nuovo numero.

Vodafone Special Minuti 20 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

20 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese

Costo di attivazione: 5,01 euro una tantum, dedicata agli UNDER 25.

Vodafone Special Minuti 50 Giga