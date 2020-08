L’operatore virtuale Very Mobile permette ora, ad alcuni già clienti, di effettuare un cambio offerta direttamente dall’applicazione ufficiale per i dispositivi Android. Non risulta per il momento disponibile per quelli iOS.

Very l’aveva annunciato che dal mese di agosto 2020 sarebbe stato possibile passare alle nuove offerte senza alcun costo di cambio piano e direttamente dall’App ufficiale, aggiungendo che i clienti sarebbero stati informati tramite SMS al momento della disponibilità del servizio. Scopriamo maggiori dettagli.

Very Mobile permette il cambio offerta direttamente da App solamente per alcuni clienti

Nella giornata dello scorso 4 agosto 2020 l’App di Very Mobile per dispositivi Android ha ricevuto il suo ultimo aggiornamento alla versione 1.7.0 ed è stata appunto introdotta la nuova funzionalità, già attiva per i clienti interessati. Come descritto nella sezione dedicata agli aggiornamenti nella pagina del Google Play Store, infatti: “Con questo aggiornamento, se vuoi, puoi cambiare la tua offerta senza nessun costo di cambio. Che aspetti? E’ very facile“.

Secondo le segnalazioni raccolte da MondoMobileWeb in queste ore, Very Mobile propone ad alcuni clienti attraverso la nuova sezione dedicata, chiamata “Cambio Offerta“, la nuova offerta con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 100 Giga di traffico dati al prezzo di 6.99 euro al mese. Altri clienti possono invece attivare la stessa offerta al prezzo di 7.99 euro al mese.

I prezzi sono dunque personalizzati in base al target di clienti che accedono al nuovo servizio. Ad esempio, i clienti con l’offerta al prezzo di 11.99 euro al mese possono passare gratuitamente all’offerta con 100 Giga a 13.99 euro al mese. Per scoprire che offerta è stata riservata a voi, non vi resta che dare un’occhiata sull’applicazione ufficiale del gestore.