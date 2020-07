L’operatore virtuale Very Mobile ha recentemente deciso di attaccare anche l’operatore francese Iliad, proponendo agli utenti di quest’ultimo un’offerta che non si può rifiutare.

Per la precisione, l’operatore ha deciso di modificare nuovamente i destinatari delle proprie offerte, dove quelle a prezzo più conveniente ora sono aperte anche ai clienti Iliad. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Very Mobile attacca di petto Iliad

Chi è cliente iliad o di un operatore mobile virtuale con l’esclusione di ho. Mobile, Kena Mobile e spusu può attivare l’offerta 30 Giga o 100 Giga ai prezzi più convenienti. Quest’ultima comprende minuti e SMS illimitati più 30 Giga di internet in 4G al prezzo di 4.99 euro al mese. L’offerta 100 Giga comprende invece minuti e SMS illimitati più 100 Giga di internet in 4G al prezzo di 6.99 euro al mese.

Per chi attiva una nuova numerazione Very Mobile, l’offerta 30 Giga è disponibile sempre al costo di 4.99 euro al mese, mentre quella da 100 Giga sale a 7.99 euro. I bundle sono gli stessi delle offerte precedentemente elencate. Per chi è cliente TIM, Vodafone, WINDTRE, Kena Mobile, ho. Mobile e spusu, i costi mensili per gli stessi pacchetti tariffari lievitano di molto.

In questo caso l’offerta 30 Giga ha un prezzo mensile di 11.99 euro al mese mentre la 100 Giga ha un prezzo di 13.99 euro al mese. In caso di esaurimento dei GB, la navigazione internet viene bloccata, ma è sempre possibile procedere con il rinnovo anticipato dell’offerta direttamente dall’App Very Mobile, tramite il pulsante “Rinnova ora”. Potete scoprire tutte le offerte nel dettaglio visitando il sito ufficiale dell’operatore.