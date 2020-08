Una pratica molto comune è quella di conservare i propri telefonini “preistorici“. Infatti, diversi utenti o collezionisti li custodiscono gelosamente nelle loro cantine, nei garage o in alcuni cassetti senza sapere che potrebbero avere in mano dell’oro. In termini di funzionalità senza ombra di dubbio sono ormai estremamente superati e non ha più alcun tipo di significato utilizzarli, ma alcuni di questi agli occhi di qualcuno possono valere molto di più degli smartphone di ultima generazione grazie al valore affettivo che l’utente gli dà.

Telefonini che valgono una fortuna: alcuni di questi modelli sono estremamente ricercati

Collezionisti e non nel corso degli anni “posato” le loro mani sui telefonini, che molte volte vengono addirittura sminuiti dagli stessi possessori come se questi non potessero avere nessun valore. Tuttavia, il mondo delle aste dimostra tutt’altro essendo che, in alcune situazioni, i collezionisti potrebbero investire davvero molti soldi, anche più di quelli che spenderebbero per uno smartphone di ultima generazione.

Quindi, a quanto pare, effettuare queste tipologie di rivendite potrebbe rivelarsi un buon modo per fare qualche soldo extra. Tuttavia, è necessario tenere in considerazione due fattori:

Non tutti i modelli di cellulare risultano interessanti agli occhi dei collezionisti; Il loro stato di usura potrebbe compromettere notevolmente la cifra di vendita dell’oggetto.

Attualmente, ci sono dei modelli di cellulare che vanno sicuramente per la maggiore in questo senso, pertanto abbiamo stilato una piccola lista che potrebbe indirizzarvi su un eventuale acquisto o rivendita. Ecco dunque i telefonini più ricercati nel mondo del collezionismo: