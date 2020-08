Sky rende ufficiale il nuovo aggiornamento alla sua piattaforma software dopo una serie di test per i quali è valsa la pena aspettare tutti questi mesi. A partire da oggi i cambiamenti alla gestione dell’interfaccia e delle funziono sono importanti. Scopriamo insieme quali sono le ultime novità del servizio.

Sky aggiorna i suoi decoder con un software incredibile

I decoder Sky si sono aggiornati in queste ore alla nuova versione del software che ottimizza di netto la UI con l’aggiunta della componente widescreen. Vengono rivisitate le anteprime delle finestre “in vetrina” che forniscono ora un impatto visivo più gradevole e funzionale rispetto al passato.

Grandi le potenzialità espresse ora dal sistema di comandi vocali che si arricchisce con nuove parole chiave che agevolano la ricerca hands-free per i contenuti del database video. Grazie a questa implementazione l’utente ha facoltà di accedere a sezioni dedicate come la collezione di Sky Cinema.

Le pagine sono state strutturate in modo differente con il preciso scopo di fornire un’esperienza di utilizzo full immersive. La ripresa dei contenuti e l’inizio delle trasmissioni guadagnano punti grazie ad una piattaforma più dinamica che sfrutta i tasti dedicati per la navigazione veloce.

Sky Q fa quindi parte di un update che sta convergendo anche in direzione di un’evoluzione concepita in modo parallelo anche per app come Netflix, DAZN, YouTube, Spotify e Mediaset Play, così come comunicato dalla direzione della compagnia italiana.

Avete già ricevuto il nuovo update? Che cosa ve ne pare? Spazio a tutti i vostri commenti.