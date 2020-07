Netflix è una finestra sempre aperta sul mondo delle migliori serie TV. Con Tredici, Stranger Things, You e The Order ha stregato milioni di telespettatori che altro non aspettano se non scoprire cosa ci attende con le nuove uscite del mondo streaming. I dubbi sul destino dei personaggi più amati si sono moltiplicati con una snervante attesa prolungatasi a causa dello stop alle riprese durante la quarantena. Ma oggi una nuova ondata di informazioni contribuisce a pacificare gli utenti in attesa del fatidico Play che svelerà ogni retroscena. Ecco le ultime novità.

Tredici, You, The Order e Stranger Things tornano su Netflix

The Order punta tutto sul paranormale in un avvincente thriller che vede protagonista un giovane ragazzo unitosi all’Ordine Ermetico della Rosa Blu, una società segreta specializzata nella magia che fa ritorno in una inedita terza stagione.

Tredici, invece, è un thriller psicologico argomentato da 13 videocassette il cui tema centrale è il suicidio di Hannah Baker descritto in un totale di tre stagioni. La produzione You ha molto da condividere con Tredici incentrano l’azione su un thriller psicologico che narra l’amore ossessivo di Joe il libraio per la sua cliente. Anche in questo caso ci sono tre stagioni con l’ultima in arrivo a breve.

Come non cita Stranger Things? Cupa ed inquietante, questa premiata serie TV racconta la storia di un gruppo di adolescenti alle prese con un mondo misterioso: il Sottosopra, un universo parallelo abitato da mostri spaventosi. Accusata di plagio, la produzione è attualmente in pausa e si resta in attesa di ulteriori informazioni.