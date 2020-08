CoopVoce offre fino a 20GB gratis con un trucco e la sua nuova promo

Se qualcuno l’avesse detto tre anni fa di certo nessuno ci avrebbe creduto: ad oggi uno dei gestori più seguiti nel panorama virtuale e non solo è CoopVoce. Questo provider, che inizialmente di certo non trovava il suo posto all’interno dell’ampio panorama telefonico italiano, ad oggi riesce a dominare grazie a qualità, quantità e convenienza.

Se prima qualcuno nutriva dubbi in merito alle sue offerte, che stando a quanto dichiarato avevano pochi contenuti da offrire, ad oggi invece si fa a gara per aggiudicarsene una. CoopVoce a cambiato di proposito strategia, riuscendo addirittura a tallonare in alcuni casi colossi del calibro di Tim e Vodafone. Ora starebbe destando grande stupore l’iniziativa lanciata in alta Italia, più precisamente in Liguria nei supermercati a marchio Coop.

CoopVoce: lanciata la nuova ChiamaTutti TOP 20 e l’iniziativa GigaSpesa che regala fino a 20GB extra

Durante le ultime settimane CoopVoce ha lanciato la sua nuova promo ChiamaTutti TOP 20. Questa soluzione permette di avere davvero tutto, se si pensa che ci sono al suo interno minuti senza limiti verso tutti i gestori, 1000 SMS verso tutti e 20 giga di traffico dati in 4G. Il tutto costa agli utenti solo 8 euro al mese per sempre.

Nel frattempo l’iniziativa GigaSpesa in vigore in Liguria sta ottenendo un gran successo. Tutti coloro che acquisteranno prodotti a marchio Coop potranno ottenere fino a 20 giga extra sul proprio numero registrato con CoopVoce. Ogni 10 euro di spesa con prodotti Coop avrete 1 giga in regalo. La promo potrebbe presto essere estesa ad altri comuni italiani.