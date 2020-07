CoopVoce ha trovato l'offerta estiva: ecco la ChiamaTutti TOP 20

CoopVoce sta portando le sue promo al massimo livello, Lasciando che il pubblico le conosca sempre di più. Innanzitutto c’è da dire che questo provider non aveva alcun tipo di seguito fino a pochi anni fa, quando tutti lo evitavano sistematicamente. Ciò accadeva proprio a causa dei pochi contenuti all’interno delle offerte le quali, pur avendo prezzi ottimi, non soddisfavano le esigenze dei possibili acquirenti.

In seguito però CoopVoce ha rimesso in piedi il suo percorso, il quale si è tramutato in una stupenda cavalcata. In questo momento tra i gestori virtuali risulta quello più affidabile, visto che nessun utente si è mai lamentato di una brutta sorpresa. Stando a quanto riportato una nuova offerta sarebbe arrivata da qualche giorno sul sito ufficiale, mettendo in mostra vari contenuti e soprattutto un prezzo estremamente accessibile.

CoopVoce: lanciata ufficialmente la nuova ChiamaTutti TOP 20 che porta tutto incluso per 9 euro

Il meglio di CoopVoce è ampiamente consultabile direttamente sul sito ufficiale, il quale mette in mostra le migliori promozioni del momento. Ora come ora la promo migliore è quella della linea ChiamaTutti: la TOP 20.

Questa include al suo interno i migliori contenuti e con buone quantità. Da non tralasciare poi il prezzo, che risulta molto accessibile per più fasce di utenti. Spendendo solamente 8 euro al mese, le persone possono ottenere minuti senza limiti verso tutti i gestori, 1000 SMS verso tutti e 20 giga di traffico dati in rete 4G. Ovviamente quest’offerta è disponibile anche per tutti coloro che risultano essere già clienti di CoopVoce.