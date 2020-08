WindTre si porta avanti e riesce a guadagnare terreno sulle dirette concorrenti del mercato della telefonia mobile, avviando una serie di campagne promozionali fortemente interessanti, anche se tutte disponibili solamente in versione operator attack.

L’accesso risulta essere limitato in esclusiva per determinati consumatori sul territorio nazionale, inizialmente viene inoltre richiesto il pagamento di un contributo di 10 euro, da corrispondere per l’acquisto della nuova SIM ricaricabile su cui sarà obbligatorio richiedere la portabilità del numero originario. Ricordiamo comunque che, al netto delle versioni Easy Pay, non sono previsti vincoli contrattuali di durata.

WindTre: ecco nel dettaglio le promozioni

Go 50 Top+ – attivabile dai soli clienti di PosteMobile e Fastweb mobile – richiede il pagamento di 5,99 euro al mese, tutto per accedere a illimitati minuti, 200 SMS e 50 giga di traffico dati in 4.5G.

– attivabile dai soli clienti di mobile – richiede il pagamento di al mese, tutto per accedere a illimitati minuti, 200 SMS e 50 giga di traffico dati in 4.5G. Large Online 20GB – attivabile dai clienti di ho.Mobile, Vodafone e TIM – prevede un costo fisso di 14,99 euro al mese – i contenuti offerti sono precisamente 20 giga di traffico dati, illimitati minuti per telefonare a chiunque e 200 SMS verso tutti.

– attivabile dai clienti di ho.Mobile, Vodafone e TIM – prevede un costo fisso di al mese – i contenuti offerti sono precisamente 20 giga di traffico dati, illimitati minuti per telefonare a chiunque e 200 SMS verso tutti. Go 50 Fire+ – la più interessante, attivabile dai clienti di un MVNO o di Iliad – prevede il pagamento di un canone fisso di 6,99 euro al mese – al suo interno trovano posto i soliti 200 SMS verso tutti, 50 giga di traffico internet e illimitati minuti per telefonare a chiunque.

Tutte le offerte di WindTre indicate nel nostro articolo, è importante sottolinearlo, possono essere richieste anche sul sito ufficiale, per maggiori informazioni collegatevi subito qui, potrete anche risparmiare i costi di attivazione (in genere corrispondenti proprio a 10 euro).