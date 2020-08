Il mondo dei leak è estremamente veloce e dinamico. Infatti, Google non ha fatto in tempo a presentare il Pixel 4a, con tutti i ritardi e i rinvii annessi, che già si parla del suo “successore”.

In realtà sarebbe più coretto parlare di “fratello maggiore” che di successore vero e proprio. Infatti, in queste ore sono emersi alcuni dettagli sul Pixel 4a 5G. Il device è stato anticipato direttamente da Google che ha aggiornato la pagina di supporto senza indicare alcuna specifica tecnica.

Per fortuna in nostro aiuto è intervenuto Ross Young, fondatore e analista di DisplaySearch e DSCC (Display Supply Chain). Il dirigente ha infatti pubblicato un tweet molto eloquente che anticipa il display di Pixel 4a 5G.

Pixel 4a 5G avrà un display da top di gamma

Next new Google phone, the 5G version, will be 6.67” from Samsung Display and BOE. — Ross Young (@DSCCRoss) August 4, 2020

Come si può leggere nel Tweet, il nuovo device Google 5G saraà caratterizzato da una diagonale da 6.67 pollici. I fornitori dei pannelli saranno due, il primo sarà Samsung Display mentre il seconda sarà BOE, già impegnato nella fornitura per Huawei Mate 40. Inoltre, con un tweet successivo, Ross Young conferma che il refresh rate sarà a 120Hz.

Sommando tutti questi elementi è possibile immaginare il Pixel 4a 5G come un device di fascia media, ma con tutte le caratteristiche giuste per essere un top di gamma. Le uniche due certezze, confermate direttamente da Google, sono il prezzo e i mercati di lancio.

Il costo previsto partirà da 499 dollari (549 euro) e il device non sarà disponibile in Italia, almeno inizialmente. Purtroppo al momento non si hanno maggiori dettagli in merito, ma aspettiamo ulteriori leak che non tarderanno ad arrivare.