Iliad: è ufficiale, l'accordo con Open Fiber porta la rete in fibra ottica

Uno dei gestori più interessanti degli ultimi due anni è certamente Iliad, vista la sua grande propensione ad accontentare gli utenti. Questi non possono infatti lamentarsi di nulla, visti i prezzi ma soprattutto i contenuti che sembrano essere senza fine. Le varie soluzioni lanciate dal gestore proveniente dalla Francia hanno interessato fin da subito il pubblico, il quale si è detto disponibile a lasciare aziende del calibro di Tim e Vodafone.

Oltre alle solite promozioni però sembra che Iliad abbia perfezionato un grande accordo per portare il suo aiuto all’interno delle case. La connessione in fibra targata Iliad è dunque pronta ad arrivare ben presto al servizio del pubblico da casa. L’accordo con Open Fiber è cosa fatta, per cui non basterà altro che aspettare qualche tempo per la realizzazione effettiva.

Iliad lancia la sua rete in fibra grazie all’accordo con Open Fiber

“La collaborazione con iliad, che ha scelto Open Fiber per il suo ingresso nel mercato fisso, è un’ulteriore conferma della validità del modello neutrale di Open Fiber” dichiara l’Amministratore Delegato di Open Fiber Elisabetta Ripa. “In meno di tre anni Open Fiber è diventata leader in Italia ed in Europa nelle reti in fibra di nuova generazione e l’infrastruttura di riferimento per tutti i principali player della digitalizzazione del nostro Paese. La nostra rete interamente in fibra ottica è l’unica in grado di abilitare con la migliore tecnologia disponibile lo sviluppo di servizi che portano benefici a cittadini e imprese, contribuendo a colmare il divario digitale che l’Italia ancora sconta rispetto alla media europea a causa di decenni di mancati investimenti nella rete fissa”.