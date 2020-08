Euronics attiva la campagna promozionale Hot Days in tutti i punti vendita di proprietà del socio La Via Lattea, in questo modo appare possibile approfittare di alcuni dei prezzi più bassi del periodo, senza allontanarsi troppo dalla qualità dei prodotti selezionati.

Risparmiare è possibile, a patto che comunque si sia disposti a recarsi personalmente presso uno dei negozi di proprietà del socio, in alternativa non sarà possibile raggiungere l’acquisto di nessuno dei dispositivi elencati nel nostro articolo (non sono disponibili nemmeno online sul sito ufficiale).

Volantino Euronics: tante offerte per ogni prodotto

L’attenzione di Euronics non si è posizionata solamente sugli smartphone, ma spazia su tutte le categorie merceologiche attualmente disponibili nel catalogo aziendale. Per comodità, e data la grande richiesta degli utenti, raccontiamo brevemente i prezzi più bassi relativi ai dispositivi portatili.

Il più interessante è sicuramente il Samsung Galaxy S20+, uno dei device più incredibili dell’intero 2020, in vendita a circa 899 euro; stesso discorso vale per lo Huawei P40 Pro, anche se in questo caso la spesa sale a 949 euro, ricordando la totale assenza dei servizi Google (come anche per lo Huawei P40 in vendita a 699 euro).

Sotto la fascia dei 400 euro si scovano altre occasioni da non lasciarsi sfuggire, tra le migliori annoveriamo sicuramente Huawei Nova 5T, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, iPhone 8 Plus e 7 plus, Samsung Galaxy A71/A41 o Oppo Reno 2Z.

I dettagli della campagna promozionale li potete trovare elencati nel nostro articolo.