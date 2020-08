MediaWorld raggiunge il livello delle ottime offerte online di Unieuro, proponendo al pubblico una campagna promozionale tramite la quale sarà davvero facilissimo pensare di risparmiare, senza dover rinunciare alla qualità generale.

Gli acquisti, come è lecito immaginarsi direttamente dal titolo dell’articolo, risultano essere possibili esclusivamente online sul sito ufficiale dell’azienda, con consegna a pagamento direttamente presso l’abitazione di residenza (in genere ha un costo di 4,90 euro). Non manca, come al solito, la possibilità di optare per un finanziamento a Tasso Zero, su ogni ordine superiore ai 199 euro, indipendentemente dalla categoria merceologica coinvolta.

Volantino MediaWorld: tanti prezzi bassi con le ultime offerte

Con MediaWorld risparmiare è più semplice del previsto, infatti gli utenti possono decisamente affidarsi sia alla fascia alta che bassa del mercato della telefonia mobile, raggiungendo sempre ottime occasioni.

Partendo proprio dai modelli più economici vi possiamo raccomandare l’acquisto di Xiaomi Redmi Note 8T al prezzo di 159 euro, da segnalare solo a coloro che davvero vogliono spendere pochissimo ricevendo in cambio prestazioni appena sufficienti. Salendo di livello incrociamo lo Xiaomi Redmi Note 9 Pro, ottima alternativa in vendita oggi a 279 euro, per arrivare poi nella fascia media presidiata dal Samsung Galaxy Note 10 Lite.

Entrando in cifre decisamente più importanti spiccano prima l’Apple iPhone SE 2020 a 529 euro, arrivando a Xiaomi Mi Note 10 a 599 euro, nonché Samsung Galaxy S20 a 639 euro. I top assoluti sono rappresentati sicuramente da Apple iPhone 11 Pro a 1149 euro o Apple iPhone 11 a 699 euro.

