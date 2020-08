La conclusione della Serie A non coincide con la fine delle grandi esclusive per i clienti di Sky. La pay tv si conferma leader nel campo televisivo per questa estate e per la fattispecie per il mese di Agosto grazie ad importanti esclusive in campo calcistico e sportivo tra cui la Champions League, l’NBA, la Formula 1 ed il motomondiale.

Sky, con la promozione digitale terrestre i costi sono più bassi

Ovviamente la programmazione di Sky sarà visibile attraverso i classici canali satellitari. Tuttavia, da qualche anno la tv a pagamento è disponibile anche sul digitale terrestre. A questo proposito, gli utenti potranno acceder alle grandi esclusive della pay tv direttamente dalla tv, senza la necessità di un decoder o di una parabola.

Sky mette a disposizione di tutti gli interessati un’apposita offerta per Sport e Calcio su digitale terrestre. Il prezzo di questa promozione si attesta sui 34,90 euro ogni trenta giorni. Attivando quest’iniziativa, tutti gli abbonati potranno accedere alle principali esclusive prima menzionate.

La promozione – questa una delle note migliori – si rivolge sì al pubblico di tutti i nuovi utenti, ma anche a tutti i clienti già attivi di Sky con un regolare piano di visione su piattaforma satellitare.

Ulteriore vantaggio da non sottovalutare per l’offerta è la disponibilità del servizio streaming Sky Go. Con la relativa app per iPhone, smartphone Android, tablet e dispositivi mobili, gli utenti potranno accedere ai principali canali di Sky anche fuori casa. In questo modo non ci si perderà nemmeno un appuntamento sportivo e calcistico delle prossime settimane estive.