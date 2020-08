Android batte iOS: solo oggi sul Play Store 8 app a pagamento gratis

La scoperta di uno smartphone in tutto e per tutto passa anche attraverso il suo sistema operativo che spesso e volentieri fa gran parte del lavoro. Android è una delle piattaforme più adoperate all’interno degli smartphone odierni, i quali sono davvero tanti se suddivisi per brand.

Il robottino verde è diventato un punto fisso del mercato, permettendo a tutti i marchi di poterne installare una versione. Oltre ad Apple, tutti gli altri adottano la piattaforma di Google, vista la sua grande versatilità e soprattutto le opportunità che offre al pubblico. Gran parte del lavoro viene fatto anche dal Play Store, spazio nel quale sono disponibili contenuti di vario genere e diretti a più tipologie di utenti. Qui si possono trovare i giochi ed app molto interessanti, sia per utilità che per puro divertimento. Inoltre capita spesso di ritrovare all’interno del Play Store anche delle offerte che lasciano scaricare dei contenuti a pagamento totalmente gratis.

Android, gli utenti possono scaricare gratis questi titoli dal Play Store solo per oggi

Anche oggi il Play Store di Google offre vari contenuti a pagamento in maniera gratuita. Nella lista qui sotto potete scoprire tutti i giochi e le applicazioni Android da scaricare attraverso i nostri link diretti. Ovviamente è tutto gratuito, per cui non vi resta altro che procedere.