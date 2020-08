Gli smartphone non sono tutti uguali specialmente quando si parla di radiazioni. Il tema è diventato ultimamente infuocato alla vigilia dell’annuncio per la rete 5G in Italia. Tutti desiderano avere per le mani dispositivi sicuri che non pregiudichino nel lungo periodo la nostra salute. L’autorità competente cerca di limitare il tasso di onde elettromagnetiche stabilendo il limite SAR a 2W/Kg. Entro tale valore siamo al sicuro ma è sempre meglio scegliere un terminale che emetta quanto meno radiazioni possibile.

Nella lista nera sono inclusi soprattutto alcuni telefoni a marchio Apple, Xiaomi e OnePlus mentre altri sono praticamente innocui grazie ad un tasso di emissione relativamente basso. Dopo aver passato in rassegna le connessioni WiFi, Bluetooth e 5G vediamo di scoprire quale smartphone conviene comprare e quale no sotto il profilo della sicurezza.

Gli smartphone che emettono più radiazioni: attenzione!

Xiaomi Mi A1 – 1,75 W/kg OnePlus 5T – 1,68 W/kg Xiaomi Mi Max 3 – 1,58 W/kg OnePlus 6T – 1,55 W/kg HTC U12 life – 1,48 W/kg Xiaomi Mi Mix 3 – 1,45 W/kg Google Pixel 3 XL – 1,39 W/kg OnePlus 5 – 1,39 W/kg iPhone 7 – 1,38 W/kg Sony Xperia XZ1 Compact – 1,36 W/kg HTC Desire 12/12+ – 1,34 W/kg Google Pixel 3 – 1,33 W/kg OnePlus 6 – 1,33 W/kg iPhone 8 – 1,32 W/kg Xiaomi Redmi Note 5 – 1,29 W/kg

Questi sono i modelli analizzati da Statista che inquadra ben quattro modelli Xiaomi a rischio seguiti da due Apple Phone famosi ed altri che si avvicinano di molto al limite di sicurezza.

Quelli che seguono, invece, sono i telefoni verdi, cioè quelli che hanno passato con successo il test di sicurezza per le radiazioni telefoniche.

Smartphone sicuri