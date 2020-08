La passa a WindTre che punta a superare definitivamente le offerte delle dirette concorrenti del settore della telefonia mobile, quali sono Iliad, TIM e Vodafone, è sicuramente la Go 50 Top+ Online, una splendida soluzione dai contenuti veramente elevati.

L’attivazione, come era lecito immaginarsi, è possibile prima di tutto esclusivamente in forma di operator attack, quindi in esclusiva per i clienti di un MVNO che vorranno richiedere la portabilità del numero originario, ma sopratutto solo sul sito ufficiale dell’operatore telefonico in questione. Inizialmente non sarà necessario pagare una cifra particolarmente elevata, se non corrispondente a 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile su cui poi sarà necessario portare il proprio numero di telefono.

Passa a WindTre con la nuova promozione da battere

All’interno della Go 50 Top+ Online si può trovare un bundle di assoluto rispetto, infatti il consumatore ha la possibilità di accedere a 200 SMS da poter inviare a chiunque, a minuti illimitati da utilizzare per telefonare ad amici e parenti, per concludere poi con ben 50 giga di traffico dati alla massima velocità attualmente disponibile (non più di 600Mbps in download).

Il prezzo fisso dell’offerta appare essere sicuramente uno dei suoi punti di forza, il cliente potrà pagare solamente 5,99 euro al mese per godere di quanto scritto, saldando il conto sempre e soltanto tramite il credito residuo della propria SIM ricaricabile. Ricordiamo infatti che, almeno al momento in cui vi scriviamo, non esiste una versione Easy Pay della Go 50 Top+ Online (in negozio si può richiedere la Go 50 Top+, uscendo però da Iliad).