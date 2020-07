Vodafone Italia impressiona il suo pubblico di utenti regalando una promo assurda che tutti vorrebbero attivare sul proprio numero. Sfortuna vuole che sia disponibile a senso unico per gli under 30 che potranno riceverla insieme ad innumerevoli vantaggi traducibili in regali inaspettati. Dobbiamo scoprirla prima che ci sfugga definitivamente di mano. Ecco con cosa si propone.

Offerta Vodafone: forse la migliore del 2020 con tanti regali

Vodafone Shake It Easy è probabilmente la tariffa del gestore rosso migliore del momento. Si prefigge di offrire un pacchetto di contenuti invitanti al costo di 14,99 euro al mese. Nel suo palinsesto include minuti e messaggi illimitati ed ovviamente il traffico dati che si configura con un bundle da 60 Giga da usare con la rete numero uno in Italia in 4G LTE.

Nel prezzo troviamo inclusi la segreteria telefonica insieme al 414 per la consultazione del credito residuo ed i dettagli delle offerte ed infine i servizi aggiuntivi Chiamami e Recall. Finito qui? No. Avremo le app gratis ed illimitate per l’uso dei servizi di messaggistica istantanea con WhatsApp ed i social come Facebook. Anche Google Maps non consuma Giga insieme all’applicazione di Tidal per la gestione della musica in altissima definizione.

In aggiunta a tutto questo i minuti e gli SMS sono compresi gratuiti ed illimitati per il traffico in tutta Europa. Per quanto riguarda i Giga UE il limite per il roaming europeo viene incrementato a sorpresa a ben 10 Giga, ottimi se state preventivando uno scambio culturale o un viaggetto rilassante in alta stagione. Una promo assolutamente da non perdere.