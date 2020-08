Un’estensione di Google Chrome potrebbe mettere a serio rischio il vostro computer. Secondo gli esperti di TechDows all’interno dell’estensione Screenshot & Screen Capture Elite si nasconde un malware che permette la pubblicazione di annunci tra i risultati delle ricerche di Google. Questa estensione per di più è abbastanza diffusa considerando che circa un milione di utenti l’anno scaricata; ma proprio da questi sono subito iniziate ad insorgere lamentele per il cospicuo aumento di annunci sponsorizzati.

Neanche l’utilizzo di apposite estensioni sembrava in grado di limitare la comparsa di queste inserzioni che oltretutto andrebbero ad intaccare sia l’accuratezza della ricerca che l’ordine dei risultati. Ma gli annunci pubblicitari potrebbero essere solo l’ultimo dei problemi, pare infatti che l’estensione incriminata stesse anche tracciando le ricerche degli utenti.

Computer: l’estensione malware di Google Chrome

La funzione dell’estensione sarebbe quella di permettere di effettuare screen del proprio display e per poi condividerli sul web. Tuttavia alcuni utenti hanno scoperto come attraverso queste schermate si venga connessi ad un indirizzo IP esterno e come l’attività del Pc venisse tracciata. In base all’analisi sul funzionamento dell’estensione si è potuto appurare come Screenshot & Screen Capture Elite agisca in modo piuttosto furbo.

L’estensione fraudolenta infatti non ha un impatto immediato sulla ricerca degli utenti; agisce infatti andando a modificare gradualmente i risultati delle ricerche in modo da rendere più difficile la scoperta del problema. L’unica soluzione per risolvere il problema è la cancellazione dell’estensione e la segnalazione nel Chrome Web Store in modo da favore la protezione della privacy degli utenti.