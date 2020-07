Il display del futuro? Potrebbe essere addirittura la vostra pelle. Un team di ricercatori ha infatti creato un tatuaggio “intelligente” composto da un inchiostro speciale, che può essere collegato al computer o al proprio smartphone. Questi nuovissimi tatuaggi si chiamano “Skinmarks”, e la loro caratteristica è quella di essere sensibili al tatto e alla pressione sulla pelle. L’inchiostro con cui vengono disegnati è elettroconduttivo e attraverso sottilissimi fili ed elettrodi viene collegato proprio dispositivo attraverso un piccolo controllore fissato al polso.

Una precisazione è d'obbligo: gli Skinmarks non sono tatuaggi indelebili. Sono temporanei (durano due giorni dopo la prima applicazione) e si trasferiscono sulla pelle attraverso l'acqua.

Queste pellicole hi-tech sono un’invenzione tedesca: sono stati creati dai ricercatori di Human Computer Interaction, della Saarland University di Saarbrücken, in collaborazione con Google. Rappresentano una vera e propria evoluzione nel campo della tecnologia indossabile e sfruttano l’elasticità della pelle per ricevere impulsi e informazioni. Pensate che grazie a questo tatuaggio è possibile rispondere a una chiamata in arrivo semplicemente piegando un dito, senza interagire con un dispositivo elettronico. Questi tatuaggi intelligenti hanno anche la capacità di illuminarsi e restituire informazioni. Ad esempio sono in grado di illuminarsi quando riceviamo delle notifiche.

È incredibile quello che la tecnologia sia in grado di fare oggi per connettere la vita quotidiana esseri umani, con le macchine.